Для гражданских украинцев большую опасность несут "Шахеды". А в целом для Украины и крылатые, и баллистические ракеты являются опасными.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, для противовоздушной обороны Украины приоритетом являются крылатые ракеты.

Опасность от дронов и ракет

Павел Нарожный отметил, что большинство людей не замечают ударов крылатыми и баллистическими ракетами, потому что значительное количество из них летит именно на военные объекты. Они не наносят там большого вреда.

Часто мы слышим об обстрелах по Староконстантинову. Это стратегический аэродром, на котором хранят самолеты. Но наши F-16 продолжают почему-то летать несмотря на эти все обстрелы. Итак, все построено так, что даже эти огромные ракеты большого вреда сделать не могут,

– сказал он.

Почти в каждый город Украины летели крылатые ракеты. Однако их враг производит не так много. Кроме того, в Украине довольно развитая система ПВО. Именно крылатые ракеты являются для них приоритетом.

Если будут выбирать, что сбивать – "Шахед" или крылатую ракету – конечно, будут сбивать крылатую ракету, потому что боеголовка гораздо больше. Для гражданских жителей большую опасность несут, пожалуй, "Шахеды". Если в целом для Украины – трудно сказать. Потому что и крылатые ракеты, и баллистические ракеты несут большую опасность,

– объяснил военный эксперт.

