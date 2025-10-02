"Шахеди" чи ракети: військовий експерт сказав, які атаки є небезпечнішими
- Для цивільних українців "Шахеди" є небезпечнішими, вважає військовий експерт.
- Протиповітряна оборона України пріоритетно зосереджується на збиванні крилатих ракет через їхню більшу боєголовку.
Для цивільних українців більшу небезпеку несуть "Шахеди". А в цілому для України і крилаті, і балістичні ракети є небезпечними.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, для протиповітряної оборони України пріоритетом є крилаті ракети.
Дивіться також Масованих атак восени побільшає: військовий експерт пояснив, що на це вказує
Небезпека від дронів та ракет
Павло Нарожний зазначив, що більшість людей не помічають ударів крилатими та балістичними ракетами, бо значна кількість з них летить саме на військові об'єкти. Вони не завдають там великої шкоди.
Часто ми чуємо про обстріли по Старокостянтинову. Це стратегічний аеродром, на якому зберігають літаки. Але ж наші F-16 продовжують чомусь літати попри ці всі обстріли. Отже, все побудоване так, що навіть ці величезні ракети великої шкоди зробити не можуть,
– сказав він.
Майже у кожне місто України летіли крилаті ракети. Однак їх ворог виробляє не так багато. Крім того, в України доволі розвинута система ППО. Саме крилаті ракети є для них пріоритетом.
Якщо обиратимуть, що збивати – "Шахед" чи крилату ракету – звісно, збиватимуть крилату ракету, бо боєголовка набагато більша. Для цивільних жителів більшу небезпеку несуть, мабуть, "Шахеди". Якщо в цілому для України – важко сказати. Бо і крилаті ракети, і балістичні ракети несуть велику небезпеку,
– пояснив військовий експерт.
Атаки по Україні: останні новини
Ввечері 1 жовтня російські окупанти вкотре атакували Україну. Зокрема, Харківську область. Там російська балістична ракета впала біля п'ятиповерхівки в Балаклії. Вибухи також лунали на Київщині та Сумщині.
Вночі 2 жовтня Росія знову атакувала Україну ударними дронами. Мовиться про Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Загалом летіло 86 БпЛА.