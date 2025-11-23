Зеленский сделал заявления на фоне обвинений Трампа в якобы "отсутствии благодарности"

Ранее Дональд Трамп обвинил украинскую власть в якобы "отсутствии благодарности" за помощь, которую оказывает США. После Владимир Зеленский отреагировал на заявление американского лидера.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины.

Как отреагировал Зеленский на слова Трампа?

Владимир Зеленский сообщил 23 ноября, что разговаривал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на фоне работы в Женеве. Там, по словам президента Украины, делегации пытаются приблизить Украину и Европу к "надежному миру и безопасности".

Также Зеленский поблагодарил США и Дональда Трампа за поддержку и лидерство. Заявление украинского лидера появилось после того, как действующий президент США обвинил Украину в якобы "отсутствии благодарности" за помощь в противодействии российской агрессии.

Лидерство Соединенных Штатов важно, мы благодарны за все, что Америка и Президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность,

– говорится в заметке.

Украинский президент еще раз выразил благодарность Соединенным Штатам за поддержку страны.

Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично Президенту Трампу за помощь, которая, начиная с "джавелинов", спасает жизни украинцев...Спасибо всем, кто помогает! Спасибо, Америке..

– добавил Зеленский.

Что предшествовало?