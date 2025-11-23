Зеленський зробив заяви на тлі звинувачень Трампа у нібито "відсутності вдячності"

Раніше Дональд Трамп звинуватив українську владу у нібито "відсутності вдячності" за допомогу, яку надає США. Опісля Володимир Зеленський відреагував на заяву американського лідера.

Як відреагував Зеленський на слова Трампа?

Володимир Зеленський повідомив 23 листопада, що мав розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном на тлі роботи у Женеві. Там, за словами президента України, делегації намагаються наблизити Україну та Європу до "надійного миру і безпеки".

Також Зеленський подякував США та Дональду Трампу за підтримку та лідерство. Заява українського лідера з'явилась після того, як чинний президент США звинуватив Україну у нібито "відсутності вдячності" за допомогу у протидії російській агресії.

Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність,

– йдеться в дописі.

Український президент ще раз висловив вдячність Сполученим Штатам за підтримку країни.

Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи із "джавелінів", рятує життя українців…Дякую всім, хто допомагає! Дякую, Америко…

– додав Зеленський.

