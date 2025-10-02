В Хмельницком правоохранители задержали женщину, которая за 22 тысячи долларов обещала помочь получить фиктивную группу инвалидности. Однако настоящей звездой стала не она.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

Что известно об обысках в Хмельницком?

Так, 57-летняя хмельничанка пообещала местному жителю "оформить" ему группу инвалидности, повлияв на должностных лиц больницы. Отдельно за 500 долларов ему подделали выписку о лечении. За услуги женщина выдвинула мужчине требование – 22 тысячи долларов США,

– сообщили правоохранители. Женщину задержали сразу после получения средств. Ей сообщили о подозрении во взятке за влияние на принятие решения должностным лицом, а также в подделке официальных документов.

К новости правоохранители добавили фото с обысков. На одном из кадров, прямо посреди кучи стодолларовых купюр, расселся кот, который, очевидно, очень не хочет прощаться с деньгами. Его коллега, вероятно, несколько скромнее, поэтому смотрел на правоохранителей из-за ножки стола.

Кот прощается с деньгами за взятку / фото СБУ

Фото любимцев хмельничанки сразу стало вирусным в сети. Пользователи пишут, что им жаль котиков, потому что они не виноваты, что их владелица коррупционерка. А также жалуются, кто же будет ими заниматься, если женщину все же посадят в тюрьму.

Интересно, что на этот раз мордочки животных решили не размывать.

