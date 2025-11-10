Без России снова не обошлось: интересный артефакт нашли НАБУ и САП во время операции "Мидас"
- НАБУ и САП во время операции "Мидас" обнаружили блокнот со словами "Служба безопасности президента России".
- Также была найдена русскоязычная литература.
НАБУ и САП в понедельник, 10 ноября, провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики "Мидас". Во время обысков они нашли интересный артефакт с российским следом.
Что нашли во время обысков в рамках операции "Мидас"?
Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики следователи нашли блокнот с враждебным тиснением.
На обложке вытеснены слова "Служба безопасности президента России" и соответствующая символика.
Кроме того, на полках заметно русскоязычную литературу.
Другие детали дела
НАБУ и САП работали над делом 15 месяцев и получили 1000 часов аудиозаписей.
Участники схемы выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
В деле фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, министр юстиции Герман Галущенко, представитель НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов, и советник Германа Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей с этими лицами.