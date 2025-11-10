Без России снова не обошлось: интересный артефакт нашли НАБУ и САП во время операции "Мидас"

НАБУ и САП в понедельник, 10 ноября, провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики "Мидас". Во время обысков они нашли интересный артефакт с российским следом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

Что нашли во время обысков в рамках операции "Мидас"?

Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики следователи нашли блокнот с враждебным тиснением.

На обложке вытеснены слова "Служба безопасности президента России" и соответствующая символика.

Блокнот службы безопасности Путина / Фото НАБУ

Кроме того, на полках заметно русскоязычную литературу.

Другие детали дела