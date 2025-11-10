Без Росії знову не обійшлося: цікавий артефакт знайшли НАБУ та САП під час операції "Мідас"
- НАБУ та САП під час операції "Мідас" виявили блокнот зі словами "Служба безпеки президента Росії".
- Також було знайдено російськомовну літературу.
НАБУ та САП у понеділок, 10 листопада, провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики "Мідас". Під час обшуків вони знайшли цікавий артефакт з російським слідом.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАБУ.
Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці
Що знайшли під час обшуків у межах операції "Мідас"?
Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики слідчі знайшли блокнот з ворожим тисненням.
На обкладинці витиснено слова "Служба безпеки президента Росії" та відповідна символіка.
Блокнот служби безпеки Путіна / Фото НАБУ
Окрім того, на полицях помітно російськомовну літературу.
Інші деталі справи
НАБУ та САП працювали над справою 15 місяців та дістали 1000 годин аудіозаписів.
Учасники схеми вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
У справі фігурує бізнесмен Тимур Міндіч, міністр юстиції Герман Галущенко, представник НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, та радник Германа Галущенко Ігор Миронюк.
НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів із цими особами.