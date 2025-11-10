Укр Рус
24 Канал Новини України Без Росії знову не обійшлося: цікавий артефакт знайшли НАБУ та САП під час операції "Мідас"
10 листопада, 14:49
2

Без Росії знову не обійшлося: цікавий артефакт знайшли НАБУ та САП під час операції "Мідас"

Софія Рожик
Основні тези
  • НАБУ та САП під час операції "Мідас" виявили блокнот зі словами "Служба безпеки президента Росії".
  • Також було знайдено російськомовну літературу.

НАБУ та САП у понеділок, 10 листопада, провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики "Мідас". Під час обшуків вони знайшли цікавий артефакт з російським слідом.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАБУ.

Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці 

Що знайшли під час обшуків у межах операції "Мідас"?

Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики слідчі знайшли блокнот з ворожим тисненням.

На обкладинці витиснено слова "Служба безпеки президента Росії" та відповідна символіка.

Блокнот служби безпеки Путіна / Фото НАБУ

Окрім того, на полицях помітно російськомовну літературу.

Інші деталі справи