Обыски у Ермака проводят по делу о коррупции в энергетике, – журналист FT

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает журналист Financial Times Кристофер Миллер, передает 24 Канал.
Что стало причиной обысков у Андрея Ермака?
Обыски проводят в правительственном квартале
По данным журналистов, на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.
Ранее руководитель САП Александр Клименко также указывал, что именно "Али Баба" раздавал задания, чтобы давить на НАБУ и САП. Есть предположение, что этот позывной происходит от инициалов Ермака – "А.Б". – то есть Андрей Борисович.