Обшуки у Єрмака проводять у справі про корупцію в енергетиці, – журналіст FT
- Інформацію про обшуки повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер.
НАБУ проводить обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Це частина слідчих дій у справі про корупцію в енергетиці.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє журналіст Financial Times Крістофер Міллер, передає 24 Канал.
Що стало причиною обшуків у Андрія Єрмака?
Обшуки проводять в урядовому кварталі
За даними журналістів, на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ та САП.
Раніше керівник САП Олександр Клименко також вказував, що саме "Алі Баба" роздавав завдання, аби тиснути на НАБУ та САП. Є припущення, що цей позивний походить від ініціалів Єрмака – "А.Б". – тобто Андрій Борисович.