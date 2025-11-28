Укр Рус
28 листопада, 10:30
Обшуки у Єрмака проводять у справі про корупцію в енергетиці, – журналіст FT

Сергій Попович
Основні тези
  • НАБУ проводить обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у справі про корупцію в енергетиці.
  • Інформацію про обшуки повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

НАБУ проводить обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Це частина слідчих дій у справі про корупцію в енергетиці.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє журналіст Financial Times Крістофер Міллер, передає 24 Канал.

Що стало причиною обшуків у Андрія Єрмака?

НАБУ проводить обшуки вдома у голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив, що обшуки проводяться у справі про корупцію в енергетиці.

Обшуки проводять в урядовому кварталі

  • За даними журналістів, на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ та САП.

  • Раніше керівник САП Олександр Клименко також вказував, що саме "Алі Баба" роздавав завдання, аби тиснути на НАБУ та САП. Є припущення, що цей позивний походить від ініціалів Єрмака – "А.Б". – тобто Андрій Борисович.