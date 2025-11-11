"Нулевая" толерантность к коррупции: в Минюсте прокомментировали обыски у Галущенко

Министерство юстиции подтвердило, что против Германа Галущенко проводились следственные действия. В то же время там отметили нетерпимость к коррупции.

В Минюсте сообщили, что не будут давать комментариев до завершения следствия, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Карлсон" руководил "прачечной", где отмывались средства: в НАБУ поделились деталями масштабной схемы

О чем все же рассказали в ведомстве?

В Министерстве юстиции подтвердили, что у министра юстиции Германа Галущенко проводились обыски. Там уверяют, что он полностью сотрудничает со следствием, чтобы расследование было объективным и честным.

В то же время в ведомстве отметили, что не терпят коррупцию.

Министерство юстиции последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции. В случае установления вины – лица должны быть привлечены к ответственности в установленном судом порядке,

– говорится в официальном заявлении.

Из-за тайны следствия министр пока не дает публичных комментариев до завершения всех следственных действий.

В чем обвиняют Галущенко?