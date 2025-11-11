"Нулевая" толерантность к коррупции: в Минюсте прокомментировали обыски у Галущенко
- Минюст подтвердил проведение обысков у министра юстиции Германа Галущенко, подчеркивая нетерпимость к коррупции.
- Галущенко подозревается в причастности к преступной организации, которая требовала взятки от партнеров "Энергоатома".
Министерство юстиции подтвердило, что против Германа Галущенко проводились следственные действия. В то же время там отметили нетерпимость к коррупции.
В Минюсте сообщили, что не будут давать комментариев до завершения следствия, пишет 24 Канал.
О чем все же рассказали в ведомстве?
В Министерстве юстиции подтвердили, что у министра юстиции Германа Галущенко проводились обыски. Там уверяют, что он полностью сотрудничает со следствием, чтобы расследование было объективным и честным.
В то же время в ведомстве отметили, что не терпят коррупцию.
Министерство юстиции последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции. В случае установления вины – лица должны быть привлечены к ответственности в установленном судом порядке,
– говорится в официальном заявлении.
Из-за тайны следствия министр пока не дает публичных комментариев до завершения всех следственных действий.
В чем обвиняют Галущенко?
НАБУ и САП 10 ноября разоблачили преступную организацию, которая выстраивала масштабную схему "откатов" с АО "НАЭК "Энергоатом". Одним из фигурантов дела оказался министр юстиции Герман Галущенко.
С мая 2020 года по 29 апреля 2021 года Галущенко занимал должность министра энергетики Украины.
Преступная организация заставляла партнеров "Энергоатома" платить взятки в размере 10 – 15% от стоимости контрактов, во избежание блокировки платежей или потери статуса поставщика.
Кроме Галущенко к делу были привлечены бывшие чиновники и правоохранители, которые через свои связи контролировали назначения, закупки и финансовые потоки.