11 ноября, 13:33
"Нулевая" толерантность к коррупции: в Минюсте прокомментировали обыски у Галущенко

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Минюст подтвердил проведение обысков у министра юстиции Германа Галущенко, подчеркивая нетерпимость к коррупции.
  • Галущенко подозревается в причастности к преступной организации, которая требовала взятки от партнеров "Энергоатома".

Министерство юстиции подтвердило, что против Германа Галущенко проводились следственные действия. В то же время там отметили нетерпимость к коррупции.

В Минюсте сообщили, что не будут давать комментариев до завершения следствия, пишет 24 Канал.

О чем все же рассказали в ведомстве?

В Министерстве юстиции подтвердили, что у министра юстиции Германа Галущенко проводились обыски. Там уверяют, что он полностью сотрудничает со следствием, чтобы расследование было объективным и честным.

В то же время в ведомстве отметили, что не терпят коррупцию.

Министерство юстиции последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции. В случае установления вины – лица должны быть привлечены к ответственности в установленном судом порядке,
– говорится в официальном заявлении.

Из-за тайны следствия министр пока не дает публичных комментариев до завершения всех следственных действий.

В чем обвиняют Галущенко?

  • НАБУ и САП 10 ноября разоблачили преступную организацию, которая выстраивала масштабную схему "откатов" с АО "НАЭК "Энергоатом". Одним из фигурантов дела оказался министр юстиции Герман Галущенко.

  • С мая 2020 года по 29 апреля 2021 года Галущенко занимал должность министра энергетики Украины.

  • Преступная организация заставляла партнеров "Энергоатома" платить взятки в размере 10 – 15% от стоимости контрактов, во избежание блокировки платежей или потери статуса поставщика.

  • Кроме Галущенко к делу были привлечены бывшие чиновники и правоохранители, которые через свои связи контролировали назначения, закупки и финансовые потоки.