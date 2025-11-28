Обыски у главы ОП Андрея Ермака: все, что известно

10:11, 28 ноября

На действия НАБУ и САП отреагировал и сам Андрей Ермак. В своем заметке в Телеграмм он подтвердил, что детективы антикоррупционных органов действительно проводят следственные действия в его доме.

Ермак заверил, что не мешает работе следователей, а его адвокаты активно сотрудничают с правоохранителями.

Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте – мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие,

– написал глава ОП.