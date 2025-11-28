Обшуки у голови ОП Андрія Єрмака: все, що відомо

10:11, 28 листопада

На дії НАБУ та САП відреагував і сам Андрій Єрмак. У своєму дописі в Телеграм він підтвердив, що детективи антикорупційних органів дійсно проводять слідчі дії у його помешканні.

Єрмак запевнив, що не заважає роботі слідчих, а його адвокати активно співпрацюють із правоохоронцями.

Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння,

– написав очільник ОП.