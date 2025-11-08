Под 200 автомобилей: в ГПСУ рассказали об очередях на границе после сбоя в системе таможни

Днем 8 ноября пропускные операции на границе прекращали. Из-за этого на пунктах пропуска были очереди.

Об этом представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире "Мы Украина", пишет 24 Канал.

Смотрите также Бежит ли молодежь из Украины: в ГПСУ прокомментировали выезд мужчин в возрасте 18 – 22 лет

Что в ГПСУ говорят об очередях на границе 8 ноября?

Андрей Демченко подчеркнул, что из-за сбоя в системе таможни самые большие очереди были на пунктах пропуска "Староказачье" и "Паланка".

По состоянию на сейчас хоть очередь несколько увеличилась, но это десятки транспортных средств. И в первую очередь я веду речь о границах со странами ЕС. На границе с Молдовой также очереди не существенно выросли, кроме двух направлений,

– сказал представитель ГПСУ.

Он добавил, что речь идет о 200 и 100 автомобилей соответственно. Впрочем, на остальных пунктах пропуска очереди незначительны и насчитывают несколько десятков транспортных средств.

По словам Демченко, до этой ситуации очередей на границе фактически не отмечалось, но в связи с тем, что пропускные операции не осуществлялись, то очереди понемногу накапливались.

Почему на границе возникли очереди?