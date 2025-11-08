Під 200 автівок: у ДПСУ розповіли про черги на кордоні після збою в системі митниці
- 8 листопада через збій в системі митниці були припинені пропускні операції на кордоні, що призвело до черг.
- Найбільші черги виникли на пунктах пропуску "Старокозаче" та "Паланка", де накопичилося до 200 та 100 автівок відповідно.
Удень 8 листопада пропускні операції на кордоні припиняли. Через це на пунктах пропуску були черги.
Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в етері "Ми Україна", пише 24 Канал.
Дивіться також Чи тікає молодь з України: у ДПСУ прокоментували виїзд чоловіків віком 18 – 22 років
Що в ДПСУ кажуть про черги на кордоні 8 листопада?
Андрій Демченко підкреслив, що через збій в системі митниці найбільші черги були на пунктах пропуску "Старокозаче" та "Паланка".
Станом на зараз хоч черга дещо збільшилася, але це десятки транспортних засобів. І в першу чергу я веду мову про кордони з країнами ЄС. На кордоні з Молдовою також черги не суттєво зросли, окрім двох напрямків,
– сказав речник ДПСУ.
Він додав, що йдеться про 200 та 100 автівок відповідно. Втім, на решті пунктів пропуску черги незначні й налічують кілька десятків транспортних засобів.
За словами Демченка, до цієї ситуації черг на кордоні фактично не відмічалося, але у зв'язку з тим, що пропускні операції не здійснювалися, то черги потрошку накопичувалися.
Чому на кордоні виникли черги?
Нагадаємо, що 8 листопада стало відомо про те, що пропускні операції на кордоні припинили. Десятки або й сотні автівок застрягли на пунктах пропуску, в мережі викладали відео черг.
"Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці. Тому оформлення громадян і транспортних засобів на в'їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється", – написали в ДПСУ о 13:40.
Втім, вже о 15:51 в ДПСУ написали, що рух міжнародних пасажирських поїздів та оформлення пасажирів у залізничних пунктах пропуску як на вʼїзд, так і на виїзд з України відбувається у штатному режимі.