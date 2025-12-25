Что происходит на границе в день Рождества: в каких пунктах пропуска есть очереди и где они самые большие
- На границе Украины с Польшей очереди фиксируются в пунктах пропуска Устилуг и Шегина.
- На границе с Венгрией очереди есть в пунктах пропуска Тиса и Вилок.
На некоторых пунктах пропуска Украины с иностранными государствами фиксируют очереди в день Рождества, 25 декабря. Эти очереди образуются в целом из автомобилей или автобусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Где фиксируют очереди на границе Украины?
По данным ГПСУ, по состоянию на 18:30 25 декабря очереди на выезд из Украины фиксируют на границе с Польшей. В частности в пункте пропуска Устилуг в очереди стоят 30 автомобилей, а в Шегине – 1 автобус.
В каких пунктах пропуска есть очереди на границе с Польшей / Инфографика ГПСУ
Также очереди есть и в некоторых пунктах пропуска на границе Украины с Венгрией. Так, на пункте пропуска Тиса есть очередь из 4 автомобилей, а в Вилку – из 10 автомобилей.
Какая ситуация на границе Украины и Венгрии / Инфографика ГПСУ
В то же время на границе Украины со Словакией, Румынией и Молдовой очередей зафиксировано не было. Все пункты пропуска свободны для проезда автомобилей, автобусов или для пешеходов.
Есть ли очереди на границе со Словакией, Румынией, Молдовой / Инфографики ГПСУ
Когда ожидать наибольших очередей на пересечение границы?
Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил в разговоре с 24 Каналом, что пассажиропоток на границе во время праздников изо дня в день отличается. Конкретно 25 декабря и 1 января украинцы ездят меньше, а в другие дни межпраздничные дни пассажиропоток будет оставаться высоким.
Демченко также отметил, что очереди на границе будут оставаться значительными в течение всего новогодне-рождественского периода. В общем, по данным представителя ГПСУ количество пересечений ежедневно составляет более 100 тысяч человек ежедневно.
В общем, по данным Андрея Демченко, пассажиропоток начал расти еще с субботы, 13 декабря. Уменьшится он фактически после завершения и отпусков, и каникул у детей.