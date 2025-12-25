Что происходит на границе в день Рождества: в каких пунктах пропуска есть очереди и где они самые большие

На некоторых пунктах пропуска Украины с иностранными государствами фиксируют очереди в день Рождества, 25 декабря. Эти очереди образуются в целом из автомобилей или автобусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

К теме Где самые длинные очереди и закончатся ли они до Рождества и Нового года: что происходит на границах Украины

Где фиксируют очереди на границе Украины?

По данным ГПСУ, по состоянию на 18:30 25 декабря очереди на выезд из Украины фиксируют на границе с Польшей. В частности в пункте пропуска Устилуг в очереди стоят 30 автомобилей, а в Шегине – 1 автобус.



В каких пунктах пропуска есть очереди на границе с Польшей / Инфографика ГПСУ

Также очереди есть и в некоторых пунктах пропуска на границе Украины с Венгрией. Так, на пункте пропуска Тиса есть очередь из 4 автомобилей, а в Вилку – из 10 автомобилей.



Какая ситуация на границе Украины и Венгрии / Инфографика ГПСУ

В то же время на границе Украины со Словакией, Румынией и Молдовой очередей зафиксировано не было. Все пункты пропуска свободны для проезда автомобилей, автобусов или для пешеходов.

Есть ли очереди на границе со Словакией, Румынией, Молдовой / Инфографики ГПСУ

Когда ожидать наибольших очередей на пересечение границы?