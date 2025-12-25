Що відбувається на кордоні у день Різдва: у яких пунктах пропуску є черги та де вони найбільші
- На кордоні України з Польщею черги фіксуються в пунктах пропуску Устилуг та Шегина.
- На кордоні з Угорщиною черги є в пунктах пропуску Тиса та Вилок.
На деяких пунктах пропуску України з іноземними державами фіксують черги у день Різдва, 25 грудня. Ці черги утворюються загалом з автомобілів або ж автобусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.
До теми Де найдовші черги та чи закінчаться до Різдва й Нового року: що відбувається на кордонах України
Де фіксують черги на кордоні України?
За даними ДПСУ, станом на 18:30 25 грудня черги на виїзд з України фіксують на кордоні з Польщею. Зокрема у пункті пропуску Устилуг у черзі стоять 30 автомобілів, а в Шегині – 1 автобус.
У яких пунктах пропуску є черги на кордоні з Польщею / Інфографіка ДПСУ
Також черги є і в деяких пунктах пропуску на кордоні України з Угорщиною. Так, на пункті пропуску Тиса є черга із 4 автомобілів, а у Вилку – із 10 автомобілів.
Яка ситуація на кордоні України та Угорщини / Інфографіка ДПСУ
Водночас на кордоні України зі Словаччиною, Румунією та Молдовою черг зафіксовано не було. Всі пункти пропуску вільні для проїзду автомобілів, автобусів або ж для пішоходів.
Чи є черги на кордоні зі Словаччиною, Румунією, Молдовою / Інфографіки ДПСУ
Коли очікувати найбільших черг на перетин кордону?
Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив в розмові з 24 Каналом, що пасажиропотік на кордоні під час свят з дня у день відрізняється. Конкретно 25 грудня та 1 січня українці їздять менше, а в інші дні міжсвяткові дні пасажиропотік залишатиметься високим.
Демченко також наголосив, що черги на кордоні залишатимуться значними протягом усього новорічно-різдвяного періоду. Загалом, за даними речника ДПСУ кількість перетинів щодня становить понад 100 тисяч осіб.
Загалом, за даними Андрія Демченка, пасажиропотік почав зростати ще з суботи, 13 грудня. Зменшиться він фактично після завершення і відпусток, і канікул у дітей.