Зарезала и подожгла: в Одесской области школьница убила собственную подругу

В Измаиле Одесской области обнаружили обгоревший труп девочки. Известно, что трагедия произошла 6 января на берегу Дуная.

Тело 9-классницы обнаружил местный житель во время прогулки с собакой. Он нашел ее в Корабельном парке.

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Что известно о гибели школьницы

У погибшей девочки были завязаны глаза. На грудной клетке, в районе сердца следователи обнаружили два колотых ножевых ранения. Известно, что труп сильно обгорел.

Рядом правоохранители увидели нож, бутылку от подсолнечного масла, спички, зажигалку, а также обгоревшие фрагменты одеяла и одежды. В совершенном убийстве призналась подруга погибшей.

Через несколько часов полицейские установили, что девочка перед смертью проводила время со своей подругой. Та признала, что убила ее, отомстив таким образом за мелкие кражи, которые жертва якобы несколько раз совершала у нее дома.

По словам подозреваемой, она пригласила подругу на берег реки и сказала, что приготовила для нее сюрприз. Девушка завязала ей глаза и попросила лечь на расстеленное одеяло. После этого дважды ударила ножом в сердце и подожгла.

Что угрожает обвиняемой

В настоящее время школьницу, предположительно совершившую убийство, задержали. Продолжается досудебное расследование.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, которое наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

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