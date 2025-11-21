В Одессе – взрывы: город – под атакой десятка БПЛА
- В ночь на 21 ноября в Одесском районе слышали взрывы.
- Россияне запустили в Одессу десятки дронов из акватории Черного моря.
Оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. На Одесщине – неспокойно.
В нескольких областях была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой российских БПЛА. Враг запустил беспилотники с разных направлений, передает 24 Канал.
Что известно об атаке дронов на Одессу?
Так, после часу ночи Воздушные силы сообщили о новой группе дронов, которая из акватории Черного моря направляется на Одесщину и Николаевщину.
В 01:35 военные рассказали, что БПЛА двигаются курсом на мимо Одессы, Черноморска, Южного и Черноморского.
Позже стало известно, что дроны направляются в Одессу.
Мониторы пишут, что на город идет около 10 беспилотников.
Около 01:45 в Одесском районе слышали взрывы. ПВО работает по вражеским целям. Мониторинговые каналы призывают жителей Одессы и близлежащих населенных пунктов укрыться в укрытиях.
Что известно о последних атаках России на Украину?
- Ночью 21 ноября враг ударил беспилотником "Гербера" по Харькову. Попадание произошло в Слободском районе города. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.
- Тем временем Запорожье оказалось под атакой управляемых авиабомб. В городе загорелись пожары. Погибли 5 человек, еще несколько ранены.
- В Тернополе уже третий день идет разбор завалов на месте разрушенной многоэтажки. Спасатели обнаруживают тела погибших. Число жертв ракетного удара по городу растет.