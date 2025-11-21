В Одесі – вибухи: місто – під атакою десятка БпЛА

Окупанти вкотре запустили по Україні ударні безпілотники. На Одещині – неспокійно.

У кількох областях оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою російських БпЛА. Ворог здійснив пуски безпілотників з різних напрямків, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку дронів на Одесу?

Так, після першої години ночі Повітряні сили повідомили про нову групу дронів, яка з акваторії Чорного моря прямує на Одещину і Миколаївщину.

О 01:35 військові розповіли, що БпЛА рухаються курсом на або повз Одесу, Чорноморськ, Південне і Чорноморське.

Пізніше стало відомо, що дрони таки направляються на Одесу. Монітори пишуть, що на місто йде приблизно 10 безпілотників.

Десь біля 01:45 в Одеському районі чули вибухи. ППО працює по ворожих цілях.

Моніторингові канали закликають жителів Одеси і прилеглих населених пунктів сховатися в укриттях.

Що відомо про останні атаки Росії на Україну?