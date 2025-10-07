Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении чиновника воинской части в Донецкой области. Мужчина отправил подчиненных работать на свою семью, в частности продавать уличную еду в Покровском районе.

В суд уже направили обвинительный акт. Детали сообщили в Государственном бюро расследований во вторник, 7 октября, передает 24 Канал.

Как военный чиновник использовал бойцов?

По данным следствия, в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве.

Кроме того, бойцы возвели и обслуживали киоск по продаже шаурмы, который принадлежал жене офицера. Она фактически руководила их "службой" – распределяла обязанности, контролировала заработок.

Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, ежемесячно получая полное денежное обеспечение, в частности выплаты за якобы участие в боевых действиях.

Из-за этого государству нанесен ущерб на более чем 4 миллиона гривен,

– говорится в сообщении.

Офицер отправил бойцов крутить шаурму: смотрите фото

Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Отдельно в суд направлено обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, которые выполняли незаконные указания командира. Речь идет об уклонении от несения военной службы путем обмана.

