Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо посадовця військової частини на Донеччині. Чоловік відправив підлеглих працювати на свою родину, зокрема продавати вуличну їжу в Покровському районі.

До суду вже скерували обвинувальний акт. Деталі повідомили в Державному бюро розслідувань у вівторок, 7 жовтня, передає 24 Канал.

Як військовий посадовець використовував бійців?

За даними слідства, протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві.

Окрім того, бійці звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Вона фактично керувала їхньою "службою" – розподіляла обов'язки, контролювала заробіток.

Замість виконання бойових завдань солдати готували та продавали їжу, щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення, зокрема виплати за нібито участь у бойових діях.

Через це державі завдано збитків на понад 4 мільйони гривень,

– йдеться в повідомленні.

Офіцер відправив бійців крутити шаурму: дивіться фото

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки командира. Йдеться про ухилення від несення військової служби шляхом обману.

Що відомо про інші розслідування ДБР?