Офицер ВСУ ответил, сможет ли Трамп заставить Украину к "обмену территориями"

С начала вторжения на территорию Украины Владимир Путин стремился полностью захватить Донецкую и Луганскую области Украины. Кремлю до сих пор не удалось это сделать, однако есть опасения, чтобы Дональд Трамп не давил на украинскую власть по этому поводу.

Есть дискуссии относительно того, что Украина может отдать России Донбасс в обмен на мир и часть других территорий. Начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец рассказал в эфире 24 Канала, что украинская власть уже ответила на это.

"Президент (Владимир Зеленский – 24 Канал) сказал, что украинская конституция не позволяет торговать или обменивать одну нашу территорию на другую", – подчеркнул он.

Будет ли давить Трамп на Украину?

Тарас Березовец считает, что Украина не будет обмениваться с Россией собственными территориями, поэтому Донбасс или другие регионы Россия не получит.

Он напомнил, что Путин ставил задачу своим войскам до 1 июня 2022 года оккупировать всю Луганскую область, а до 1 июля 2022 года – Донецкую.

Так случилось, что 3 года спустя ни то, ни другое задание не выполнено. Сейчас противник примерно контролирует 99,7% территорий Луганской области, но он так и не вышел на админграницы и 79% Донецкой области,

– сказал Березовец.

Начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО отметил, что самая богатая и стратегически развитая часть Донбасса остается под контролем Украины. Хотя россияне и оккупировали значительную часть этой территории, но своей цели не достигли.

Если события будут развиваться по-прежнему, то противнику придется потратить еще не один год, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области.

Поэтому я считаю, что никто не может заставить Украину выполнить желание Путина. Американский лидер этого точно делать не будет. Он может говорить о том, какие есть пожелания у диктатора, но мы (Украина – 24 Канал) сами в праве выполнять их или нет,

– подчеркнул Березовец.

Он добавил, что американцы не имеют права голоса, чтобы распоряжаться украинскими территориями. Однако США, вероятно, и не будут пытаться давить на Украину, а просто констатировать позицию Кремля.

Какова позиция США относительно войны в Украине?