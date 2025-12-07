Есть впечатляющие результаты, –в 58 ОМБр рассказали, как защищают Харьковщину от нашествия дронов
- 58 отдельная мотопехотная бригада использует новые технологии для перехвата и уничтожения российских дронов на Харьковщине, включая системы донаведения и подавления сигнала.
- Благодаря этим технологиям, подразделение успешно перехватило и уничтожило около 10 000 вражеских воздушных целей, сохраняя жизнь личного состава и защищая инфраструктуру.
На Харьковском направлении украинские подразделения сдерживают волны российских дронов и не позволяют им прорываться в город. В 58 отдельной мотопехотной бригаде для этого применяют новые технологии, которые существенно меняют ситуацию в воздухе.
Корреспондентка Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, как бойцы сочетают системы донаведения и подавления сигнала для перехвата вражеских аппаратов. Она отметила, что результаты этой работы уже стали заметными и открывают новые возможности для обороны Харьковщины.
Как система донаведения 58 ОМБр охотится на российские цели?
В батальоне беспилотных систем 58 отдельной мотопехотной бригады используют новое программное управление с элементами машинного зрения. Корреспондентка Анна Черненко рассказала, что оператор с позывным "Мекс" уже девять месяцев применяет эту систему в бою, и на его счету уничтожение пяти танков.
Процессор на борту fpv – дрона принимает управление и по сигналу с камеры отслеживает точку, на которую надо нанести удар, – я как оператор только выбираю ее,
– объяснил боец с позывным "Мекс".
Это позволяет поражать транспорт, логистику и сложные цели там, где обычный радиоуправляемый дрон не достал бы из-за активного подавления сигнала. В отдельных случаях удавалось работать по танкам на огневых позициях примерно в 20 километрах от их позиций, нанося удар с высоты 200 – 300 метров.
Обучение продолжается и есть прямо впечатляющие результаты, – есть уже новое поколение дронов, которые после потери связи с оператором могут продолжать лететь и самостоятельно искать цель,
– добавил военный.
Это усиливает возможности подразделения на Харьковщине, где враг активно применяет собственные дроны. Новые решения батальона беспилотных систем становятся одним из ключевых инструментов в борьбе с российскими воздушными угрозами.
Черненко рассказала, что бойцы 58 отдельной мотопехотной бригады работают не только с системами донаведения, но и с подавлением сигнала вражеских БПЛА. По ее словам, на Харьковщине подразделение уже не допустило в город десятки российских "молний", а за два года работы батальона речь идет об около 10 000 воздушных целей.
Мы часто находим вражеские дроны на позициях, разбираем их в лаборатории и уже делаем противодействие этим дроном,
– рассказал боец взвода противодействия.
На Харьковском направлении враг пытается создать буферную зону в 15 километров. По словам военного, россияне с каждым месяцем меняют подход к применению дронов, поэтому украинским подразделениям нужно быстро искать технические решения для противодействия.
За этот год подразделение зафиксировало более 220 единиц личного состава противника в потерях, более 170 единиц автотехники и мототехники и более 300 вражеских антенн и средств разведки.
10 000 не вылетевших дронов противника, которые не долетели до цели, – это сохраненные жизни нашего личного состава и техники,
– подчеркнул военный.
Такие результаты означают, что значительная часть ударов по Харькову и области была сорвана еще на подлете. Меньше вражеских дронов достигает целей, меньше повреждений получает инфраструктура. Подразделения 58 бригады продолжают совершенствовать противодействие, чтобы сдерживать попытки врага продвинуться к Харькову.
Какая ситуация на Харьковском направлении: последние новости
- Россия активизировалась на юге и востоке. Военнослужащий ТрО Александр Мусиенко рассказал, что враг пытается продвигаться возле Гуляйполя, пользуясь погодой и тем, что украинские силы сконцентрированы на Покровском направлении.
- Харьков переживает новую волну энергетической нестабильности. Корреспондентка Анна Черненко сообщила, что после очередных российских ударов часть города оставалась без воды и тепла, а схемы подключения меняются буквально каждые полчаса. По словам главы ОВА Олега Синегубова, россияне бьют по энергетике Харьковщины фактически каждые три дня, атакуя подстанции и объекты генерации.