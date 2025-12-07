Є вражаючі результати, – у 58 ОМБр розповіли, як захищають Харківщину від навали дронів

На Харківському напрямку українські підрозділи стримують хвилі російських дронів і не дозволяють їм прориватися до міста. У 58 окремій мотопіхотній бригаді для цього застосовують нові технології, які суттєво змінюють ситуацію в повітрі.

Кореспондентка Анна Черненко в ефірі 24 Каналу розповіла, як бійці поєднують системи донаведення та придушення сигналу для перехоплення ворожих апаратів. Вона зазначила, що результати цієї роботи вже стали помітними і відкривають нові можливості для оборони Харківщини.

Дивіться також Такого не було багато місяців, – військовий розкрив, як росіяни змінили тактику поблизу Лиману

Як система донаведення 58 ОМБр полює на російські цілі?

У батальйоні безпілотних систем 58 окремої мотопіхотної бригади використовують нове програмне керування з елементами машинного зору. Кореспондентка Анна Черненко розповіла, що оператор з позивним "Мекс" вже дев'ять місяців застосовує цю систему в бою, і на його рахунку знищення п'яти танків.

Процесор на борту fpv – дрона переймає керування та за сигналом з камери відслідковує точку, на яку треба нанести удар, – я як оператор лише обираю її,

– пояснив боєць з позивним "Мекс".

Це дозволяє вражати транспорт, логістику та складні цілі там, де звичайний радіокерований дрон не дістав би через активне подавлення сигналу. В окремих випадках вдавалося працювати по танках на вогневих позиціях приблизно за 20 кілометрів від їхніх позицій, завдаючи удару з висоти 200 – 300 метрів.

Навчання продовжується і є прямо вражаючі результати, – є вже нове покоління дронів, які після втрати зв'язку з оператором можуть продовжувати летіти та самостійно шукати ціль,

– додав військовий.

Це підсилює можливості підрозділу на Харківщині, де ворог активно застосовує власні дрони. Нові рішення батальйону безпілотних систем стають одним з ключових інструментів у боротьбі з російськими повітряними загрозами.

Важливо! Бійці батальйону БпС 58 ОМПБр збирають кошти на "Vampire".

Ціль: 640 000.00 ₴

Закликаємо долучитись за посиланням.

Номер картки банки 5375 4112 2178 3611

Черненко розповіла, що бійці 58 окремої мотопіхотної бригади працюють не лише з системами донаведення, а й з придушенням сигналу ворожих БПЛА. За її словами, на Харківщині підрозділ уже не допустив до міста десятки російських "молній", а за два роки роботи батальйону йдеться про близько 10 000 повітряних цілей.

Ми часто знаходимо ворожі дрони на позиціях, розбираємо їх у лабораторії і вже робимо протидію цим дроном,

– розповів боєць взводу протидії.

На Харківському напрямку ворог намагається створити буферну зону в 15 кілометрів. За словами військового, росіяни з кожним місяцем змінюють підхід до застосування дронів, тому українським підрозділам потрібно швидко шукати технічні рішення для протидії.

За цей рік підрозділ зафіксував понад 220 одиниць особового складу противника у втратах, понад 170 одиниць автотехніки та мототехніки і понад 300 ворожих антен та засобів розвідки.

10 000 не вилітаних дронів противника, які не долетіли до цілі, – це збережені життя нашого особового складу і техніки,

– підкреслив військовий.

Такі результати означають, що значна частина ударів по Харкову та області була зірвана ще на підльоті. Менше ворожих дронів досягає цілей, менше пошкоджень отримує інфраструктура. Підрозділи 58 бригади продовжують вдосконалювати протидію, щоб стримувати спроби ворога просунутися до Харкова.

Яка ситуація на Харківському напрямку: останні новини