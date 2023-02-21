Оккупанты обстреляли Херсон: ударили по остановке, когда там были люди – есть жертвы

Российские террористы 21 февраля в очередной раз обстреляли Херсон. Оккупанты атаковали остановку общественного транспорта, на которой как раз находились местные жители

Вероятно, российские захватчики обстреляли город из "Градов". Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

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Что известно об обстреле Херсона

По словам Прокудина, в Херсоне раздалось около 20 взрывов. Российские военные ударили по остановке общественного транспорта. Также оккупанты также попали в магазин и две многоэтажки.

В ОК "Юг" сообщили, что захватчики обстреляли Херсон и Очаков во время речи кровавого диктатора. Бойцы Путина ударили из реактивных систем залпового огня.

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Оккупанты обстреляли Херсон из РСЗО: смотрите видео

В Херсоне под прицелом врага оказались жилые дома, объекты критической инфраструктуры, детский сад, больницы, частные гаражи и машины. Несколько домов получили значительные повреждения.

В результате прямого попадания пылает несколько квартир. Также враг обстрелял местный рынок и остановку общественного транспорта.

В результате обстрела в домах вспыхнули пожары: смотрите видео

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Обстрел Херсона: смотрите видео

Погибли по меньшей мере 6 человек, много раненых

Просто среди улицы, в собственных домах и рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали. Пока известно о 6 погибших и 12 раненых. Данные уточняются,

– отметил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Последствия обстрела Херсона / Фото ОК "Юг"

В ОП уже отреагировали

В Очакове оккупанты продолжили обстрел портовой инфраструктуры, ранен 1 гражданский. Масштабы разрушений уточняются.

Глава ОП подчеркнул, что россияне продолжают воевать с мирными людьми. "Под речь пациента они обстреляли Херсон, который этот пациент называет "своим", – отметил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что ответ за эти военные преступления России должен быть максимально жестким.

И она точно будет. Мы очистим нашу землю от рабов неадекватного убийцы. И найдем всех, кто отдавал и выполнял приказы, сколько бы времени они ни пытались скрываться потом,

– отметил Ермак.