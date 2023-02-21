Вероятно, российские захватчики обстреляли город из "Градов". Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

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В городе раздалось около 20 взрывов. Российские военные ударили по остановке общественного транспорта. Также, по данным СМИ, оккупанты также попали в магазин и две многоэтажки.

Пресофицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук в комментарии "Суспільному" рассказал, что уже известно о по меньшей мере шестерых погибших в результате обстрела остановки.