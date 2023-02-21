Окупанти "Градами" атакували Херсон: вдарили по зупинці, коли там були люди - є жертви
Джерело:Олександр Прокудін
Російські терористи 21 лютого потужно обстріляли Херсон. Окупанти атакували зупинку громадського транспорту, на якій якраз перебували місцеві жителі.
Ймовірно, російські загарбники обстріляли місто з "Градів". Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
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Загинули щонайменше 6 людей
За словами Прокудіна, у Херсоні пролунало близько 20 вибухів. Російські військові вдарили по зупинці громадського транспорту. Також окупанти також влучили у магазин та дві багатоповерхівки.
В ОК "Південь" повідомили, що загарбники обстріляли Херсон і Очаків під час промови кривавого диктатора. Бійці Путіна били з реактивних систем залпового вогню.
У Херсоні під прицілом ворога опинилися житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, дитячий садочок, лікарні, приватні гаражі і автівках. Декілька будинків отримали суттєві пошкодження. Внаслідок прямого влучання палає кілька квартир.
Також ворог обстріляв місцевий ринок і зупинку громадського транспорту.
Просто серед вулиці, у власних домівках та на робочих місцях мирні мешканці Херсону отримували поранення і вмирали. На даний момент відомо про 6 загиблих і 12 поранених. Дані уточнюються,
– зазначив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
Зверніть увагу! В Очакові окупанти продовжили обстріл портової інфраструктури, поранено 1 цивільну особу. Масштаби руйнувань уточнюються.