российская ракета попала в дом на Днепропетровщине: под завалами оказались дети

российские военные днем 24 августа нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Вражеская ракета попала в жилой дом.

Спасатели вытащили детей из-под завалов

О ракетном ударе по Днепропетровщине сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Сообщается, что ракетный удар произошел около 15.00.

Кстати В Киевской области слышали взрывы: в ОВА объяснили, что это было

российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе, недалеко от областного центра.

Кирилл Тимошенко сообщил, что под завалами оказались двое детей. К счастью, детей эвакуировали и они живы.

Спасибо спасателям и военным, которые берегут наши жизни,

– написал заместитель руководителя Офиса Президента.

Неспокойная ночь на Днепропетровщине

Ночь против 24 августа снова была крайне беспокойной в Днепропетровской области . российские оккупанты били ракетами, "Градами" и "Ураганами".

россияне обстреляли три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский. Днепровский район захватчики обстреляли двумя ракетами Х-22.

Из тяжелой артиллерии и "Градов" россияне четырежды атаковали Никопольский район. По Никополю россияне выпустили 20 снарядов. Криворожский район находился под прицелом "Ураганов". русские оккупанты обстреляли Карповскую и Широковскую общины.

В День Независимости Украины россия пыталась атаковать Черкасскую область, однако планам врага помешали силы ПВО. Наши защитники сбили вражескую ракету.

К сожалению, 24 августа были зафиксированы "прилеты" в городе Миргород Полтавской области. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил о 4 "прилетах" по инфраструктуре города.

В течение ночи оккупационные войска дважды нанесли удар по Запорожью. Беспокойно было в Харькове, где мэр города Игорь Терехов подтвердил, что есть "прилеты" в Новобаварском районе.

Это важно – в Днепропетровской области прошла тревожная ночь: смотрите видео