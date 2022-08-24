російська ракета влучила у будинок на Дніпропетровщині: під завалами опинилися діти

російські військові вдень 24 серпня завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Ворожа ракета влучила в житловий будинок.

Рятувальники витягли дітей з-під завалів

Про ракетний удар по Дніпропетровщині повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Повідомляється, що ракетний удар відбувся близько 15:00.

До речі На Київщині чули вибухи: в ОВА пояснили, що це було

російська ракета влучила у приватний будинок у Синельниківському районі, що неподалік від обласного центру.

Кирило Тимошенко повідомив, що під завалами опинилися двоє дітей. На щастя, дітей евакуювали й вони живі.

Дякуємо рятувальникам та військовим, які бережуть наші життя,

– написав заступник керівника Офісу Президента.

Неспокійна ніч на Дніпропетровщині

Ніч проти 24 серпня знову була вкрай неспокійною у Дніпропетровській області. російські окупанти били ракетами, "Градами" та "Ураганами".

росіяни обстріляли три райони – Дніпровський, Нікопольський та Криворізький. Дніпровський район загарбники обстріляли двома ракетами Х-22.

З важкої артилерії та "Градів" росіяни чотири рази атакували Нікопольський район. По Нікополю росіяни випустили 20 снарядів. Криворізький район був під прицілом "Ураганів". російські окупанти обстріляли Карпівську та Широківську громади.

На День Незалежності України росія намагалася атакувати Черкаську область, проте планам ворога завадили сили ППО. Наші захисники збили ворожу ракету.

На жаль, 24 серпня було зафіксовано "прильоти" у місті Миргород, що в Полтавській області. Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про 4 "прильоти" по інфраструктурі міста.

Протягом ночі окупаційні війська двічі завдали удару по Запоріжжю. Неспокійно було в Харкові, де мер міста Ігор Терехов підтвердив, що є "прильоти" в Новобаварському районі.

Це важливо – на Дніпропетровщині минула тривожна ніч: дивіться відео