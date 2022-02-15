Оккупанты пытают украинца Погорелова – у него сломаны рука, челюсть

Украинец Александр Погорелов уже 5 лет находится в плену пророссийских боевиков. Состояние здоровья Александра – критическое, из-за пыток у него сломаны челюсть и рука, проблемы с почками.

Александру Погорелову – 43 года. Он – строитель, житель Донецка.

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Погорелова похитили оккупанты в 2017 году

Сразу после начала оккупации Погорелов уехал в Киев, однако к родным время от времени наведывался. Именно во время одного из таких визитов – 30 ноября 2017 года мужчину похитили представители оккупационной администрации. Это произошло, когда дончанин пересекал КПВВ.

Уже через несколько дней к его родителям пришли с обысками. Мать задержали на 30 суток – за вымышленные "админнарушения".

Александра обвинили в покушении на террориста Захарченко️

С Александром не было связи около 2 месяцев. Только в феврале 2018 года его обнаружили в СИЗО в Донецке. Лично сына родители не видели, просто передали ему вещи.

Увидели Погорелова родные в сентябре 2018 года – на экране телевизора. Как оказалось, Александра обвиняли в причастности к покушению на террориста Захарченко. Парадокс, но Захарченко подрывали в августе 2018 года – когда Александр уже был в плену.

Состояние здоровья Александра – критическое: в результате пыток у него сломана рука, челюсть, очень болят почки. Представители оккупационной администрации удерживают Александра Погорелова в подвале СИЗО Донецка в камере-одиночке,

– рассказала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Хуже всего, что до сих пор продолжаются так называемые "судебные заседания", ведь Александра еще обвиняют в "шпионаже". Родные не могут передать мужчине даже передачу.

Денисова обратилась к руководству МККК в Украине с требованием срочно посетить Александра Погорелова.

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Украинцы в плену оккупантов: последние новости

Украинка Светлана Довгаль уже три года находится в СИЗО оккупированного Донецка. У женщины сахарный диабет, ее состояние значительно ухудшилось.

Украинского политзаключенного Александра Марченко этапировали в колонию на Забайкалье. Мужчина нуждается в гормональном лекарстве, которое ему не дают.

Критическое состояние и у Вячеслава Засыпко – он пережил пытки. Сейчас Засыпко находится в енакиевской колонии.

Часть текста публикации Людмилы Денисовой:

43-летний гражданин Украины Александр Погорелов пятый год подряд находится в незаконном заключении на временно оккупированной территории Донбасса.

Состояние здоровья Александра – критическое: в результате пыток у него сломана рука, челюсть, очень болят почки.

Представители оккупационной администрации удерживают Александра Погорелова в подвале СИЗО г. Донецка в камере-одиночке. До сих пор продолжаются так называемые "судебные заседания" – его обвиняют в "шпионаже" в пользу Украины. Из-за карантинных ограничений родные не могут передать Александру передачи.

Все вышеназванные действия в отношении Александра Погорелова являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года.