Ранее мужчина пытался подать апелляцию, но "суд" отклонил ее. Теперь украинец проведет 12 лет в колонии строгого режима.

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В чем обвиняют Ширинга

Сотрудники ФСБ задержали Ширинга в Крыму в марте 2020 года якобы за шпионскую деятельность в "интересах украинской военной разведки". Приговор ему огласили еще в марте 2021 года, сегодня он вступил в силу.

У украинца проблемы со здоровьем

У 61-летнего Ширинга сердечно-сосудистые заболевания. Еще во время первого заседания ему стало плохо. В Симферопольском СИЗО украинец жаловался на отсутствие медицинской помощи. Из-за этого оккупанты переводили его из одной камеры в другую. По словам активиста, в каждом следующем условии были хуже, чем в предыдущем.

Реакция Украины на приговор так называемого суда

МИД Украины выразил протест из-за приговора "суда" в оккупированном Крыму активисту Константину Ширингу. Украинская сторона считает дело сфабрикованным и политически мотивированным.

Министерство иностранных дел считает дело против Константина Ширинга, которого держат под стражей с апреля 2020 года, политическим преследованием. Кроме того, МИД обратился к международному сообществу с призывом осудить репрессии в России на территории оккупированного ею Крыма, усилить давление на Кремль и противодействовать нарушению прав человека.

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