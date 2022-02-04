Раніше чоловік намагався подати апеляцію, але "суд" відхилив її. Тепер українець проведе 12 років у колонії суворого режиму.

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У чому звинувачують Ширінгу

Співробітники ФСБ затримали Ширінгу у Криму в березні 2020 року нібито "за шпигунську діяльність в інтересах української військової розвідки". Вирок йому оголосили ще у березні 2021 року, сьогодні він набув чинності.

В українця проблеми зі здоров'ям

У 61-річного Ширінга серцево-судинні захворювання. Ще під час першого засідання йому стало зле. У Сімферопольському СІЗО українець скаржився на відсутність медичної допомоги. За це окупанти переводили його з однієї камери в іншу. За словами активіста, в кожній наступній умови були гірші ніж в попередній.

Реакція України на вирок так званого суду

МЗС України висловило протест через вирок "суду" в окупованому Криму активісту Костянтину Ширінгу. Українська сторона вважає справу сфабрикованою та політично вмотивованою.

Міністерство закордонних справ вважає справу проти Костянтина Ширінга, якого тримають під вартою з квітня 2020 року, політичним переслідуванням. Окрім того, МЗС звернулося до міжнародної спільноти з закликом засудити репресії Росії на території окупованого нею Криму, посилити тиск на Кремль та протидіяти порушенню прав людини.

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