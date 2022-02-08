Боевики задержали украинца еще в апреле 2020 года. Тогда его обвинили в якобы торговле оружием и наркотиками.
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Украинца обвиняют в "шпионаже"
Боевики еще 7 апреля 2020 года ворвались в квартиру Александра Лобури и незаконно провели обыски. После этого российские наемники задержали украинца на 30 суток и инкриминировали ему якобы торговлю оружием и наркотиками.
Однако боевики незаконно удерживают украинца уже почти 2 года. Более того, его теперь обвиняют в шпионаже. За это боевики хотят казнить Лобурю.
В то же время боевики не подтверждают факта задержания украинца. Александр Лобуря имеет хронические заболевания, из-за которых ему необходимы лечение и диета. Время от времени его маме и представителям Красного Креста удается передать лекарства Александру. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что такие действия боевиков являются грубым нарушением международного права.
Все вышеназванные действия в отношении Александра Лобури являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года,
– заявила Денисова.
Омбудсмен призвала Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ и Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению Александра Лобури.
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Текст публикации Людмилы Денисовой:
Гражданину Украины Александру Лобуре, которого безосновательно удерживают в СИЗО Макеевской исправительной колонии № 97 в ОРДЛО, грозит смертная казнь.
7 апреля 2020 года в дом Александра Лобури в Амвросиевке на временно оккупированной Донетчине ворвались пятеро работников так называемого "министерства государственной безопасности ДНР".
После проведенных в доме обысков они обвинили Александра в торговле оружием и наркотиками, надели наручники и повезли в неизвестном направлении.
Сначала мужчину задержали в порядке административного ареста на 30 суток, однако Александра уже почти два года продолжают незаконно удерживать представители оккупационной администрации. Теперь ему инкриминируют "ст. 321 УК ДНР" – "шпионаж", санкция которой предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы, в военное время – смертная казнь с конфискацией имущества.
Факт незаконного задержания Александра Лобури представителями оккупационных органов не подтвержден до сих пор.
Александр болен хроническим острым холециститом и панкреатитом. Ему рекомендовано только диетическое, почасовое питание, которое в условиях СИЗО невозможно обеспечить. Из-за длительного пребывания в условиях антисанитарии его тело покрылось фурункулами.
Никакая медицинская помощь Александру не оказывается. Он получает лишь лекарства, которые удается время от времени передать мамой и сотрудниками Международного Комитета Красного Креста. Никакой связи с родными Александр не имеет.
Все вышеназванные действия в отношении Александра Лобури являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года.
Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно совершить визит к Александру Лобуре, содействовать его немедленному освобождению.
Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для поднятия вопроса о его освобождении.