Елена Майбоженко покинула родной Донецк в 2014 году, когда город обстреливали боевики. Впоследствии переехала в Киевскую область с детьми и мужем.

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А вот уговорить родителей покинуть дом, в котором прожили всю жизнь, не удалось. В 2018 году отца Елены Виталия Атаманчука пророссийские боевики захватили в плен. Сейчас он за решеткой в ​​32-й колонии в Макеевке. Там мужчина получил травму бедра.

В течение трех месяцев он лежал прикованным к постели. Ему не давали лекарства, не оказывали медицинскую помощь. Отцу сейчас 70 лет. Сколько он может прожить в таком состоянии, если у него не срастется кость?

– рассказала Елена.

Связи с отцом нет

По версии боевиков временно оккупированной территории Донецкой области, Виталий Атаманчук упал на ногу, когда передвигался в тюрьме. Но Елена не верит, связаться с отцом не может.

Каждую субботу женщина вместе с сыном Дамиром приходит в храм ставить свечу за здоровье отца. Ведь надежды на освобождение почти не осталось.

Елена Майбоженко с сыном в церкви / Скриншот с видео 24 канала

Елена обращалась с заявлениями в международные организации, а также СБУ, прокуратуру, к президенту и омбудсмену Людмиле Денисовой. Но насобирала только толстую папку с отписками.

Дочь пленного Виталия Атаманчука / Скриншот с видео 24 канала

"В письме, которое я получила от Денисовой, нет ни одного факта, что они что-то делают для того, чтобы освободить моего отца. Когда говорится об ОБСЕ, Красном Кресте, когда мы делаем запросы в эти организации, нам звонят и говорят, что нашими родственниками занимаются. Но никакой информации нет", – отметила Елена.

Дочь пленного Виталия Атаманчука о поисках отца: смотрите видео

В канун праздников родственникам обещали, что будет обмен "60 на 60". Но по неизвестным причинам он не состоялся. До последнего Елена верила, что скоро увидит отца.

Фото Виталия Атаманчука, находящегося в плену / Скриншот с видео 24 канала

Что говорят власти

По традиции перед Новым годом на телевидении поднимают вопросы обмена пленными. Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона говорил, что есть немало списков на обмен, и они направлены куда следует. Впрочем, никакой конкретики.

"Есть списки, которые отдельно поднимаются на заседаниях. Есть списки по крымским татарам, есть списки по поводу наших пленных, которые находятся в России. Все эти списки есть, и над этим мы работаем", – отметил президент.

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Москва отказывается обменять "всех на всех"

Украина готова к обмену. Впрочем, Москва не принимает это предложение и не идет на уступки. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Если мы считаем, что достигли определенного уровня в переговорах, предлагаем любой вариант, чтобы освободить наших людей. Мы говорим – давайте женщин, тех, кто беременны, больны, давайте гражданских, если вы не хотите отпускать наших военнопленных. Любые варианты. Ирина Верещук Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук считает, что для России обмен пленными – сугубо политический вопрос. По ее словам, Россия использует людей как обменный фонд для того, чтобы давить на Украину и требовать разные геополитические уступки.

Здесь требуется голос международных партнеров. В частности, Франции, Германии, как стран нормандского формата. Также всех остальных. Потому что Россия держит этих людей. От всех остальных зависит, отпустят ли их, когда отпустят,

– утверждает правозащитница.

"Мы со своей стороны должны делать все, чтобы они дожили до этого момента освобождения. И чтобы их не пытали, чтобы им оказали медицинскую помощь", – добавила Александра Матвийчук.

Елена Майбоженко пытается спасти пленного отца уже 4 года / Скриншот с видео 24 канала

В последний раз пленные возвращались домой в 2020 году

В настоящее время на оккупированных территориях незаконно удерживается около 300 наших граждан. Они не получают медицинскую помощь, не имеют связи с родственниками. Этих людей содержат в антисанитарных условиях. Часть из них находится в тяжелом состоянии и нуждается в немедленной медпомощи. Последний обмен пленными произошел в апреле 2020 года. Боевики передали нам 20 человек, себе забрали 14 человек.