Зеленский сказал, что это день сильных духом людей, которые не изменили своим принципам и ценностям своей страны.

Важно У украинского военного Гордийчука, которого захватили боевики, серьезные проблемы со здоровьем

142 украинских политзаключенных сейчас находятся на территории России и в оккупированном Крыму. Мы будем бороться до последнего, и обязательно вернем вас домой,

– подчеркнул президент.

Сколько украинцев преследует Россия

Омбудсмен по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Россия по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследует 130 украинцев. Более того, 121 человек заключен, в частности, 15 – в оккупированном Крыму, 106 – в России.

Оккупанты осудили 76 человек на длительные сроки, еще 45 человек судят.

Кого преследуют оккупанты

Среди заключенных есть многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники. В семьях политзаключенных без родительской опеки и внимания остались 207 детей.

Денисова подчеркнула, что россияне нарушают права украинских политзаключенных. Например, пренебрегают правами на справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность, оказание медицинской помощи, свободу вероисповедания.

"Уважаю стойкость и несокрушимость духа всех граждан Украины, которые сегодня проходят тяжелое испытание, находясь в незаконном заключении", – подытожила Денисова.

К теме – политзаключенный Чирний вернулся в Украину после 7 лет за решеткой в России:

Текст поста Владимира Зеленского:

Сегодня День украинского политзаключенного. Людей, сильных духом, которые не изменили своим принципам и ценностям своей страны. 142 украинских политзаключенных сейчас находятся на территории России и в оккупированном Крыму.

Мы будем бороться до последнего, и обязательно вернем вас домой.