В каком состоянии пленный

У Гордийчука диагностировали хроническое заболевание – тонзиллит с последующим отеком горла. Это вызывает удушье.

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Сейчас военный находится в оккупационной Макеевской исправительной колонии №32. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что над украинскими пленниками жестоко издеваются на оккупированных территориях.

К ним применяют физическую силу, пытки и психологическое давление, угрожают физической расправой, не оказывают должной медицинской помощи, держат в неудовлетворительных условиях,

– подчеркнула политик.

Из-за этого она обратилась в представительство "Красного Креста" в Украине. Денисова просит посетить Гордийчука в колонии и обеспечить к нему доступ медиков и немедленную госпитализацию.

Кроме того, Денисова попросила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания помощи пленнику.

Что известно о Юрие Гордийчуке

Юрий – старший солдат 43-го мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады. Он нес военную службу в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

22 мая 2019 года Гордийчука и еще 7 военнослужащих незаконно задержали возле Новотроицкого во время выполнения задания. Воины тогда пересекали контрольно-пропускной пункт "Березовое-2".

5 бойцов – Александра Геймура, Кима Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяева, Виктора Шайду – освободили во время обмена пленными.

Роман Беспалый до своего освобождения так и не дожил. В октябре 2019 года оккупанты заявили, что он якобы покончил с собой. В незаконном плену остались Павел Корсун и Юрий Гордийчук.

В июне 2019 года оккупационный суд незаконно приговорил Юрия к 17 годам заключения за якобы "диверсионную деятельность".

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Полный текст публикации Людмилы Денисовой в фейсбуке:

Военнослужащий Юрий Гордийчук, который незаконно содержится в Макеевской исправительной колонии № 32 в ОРДО, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Юрий – старший солдат 43-го мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады. 22 мая 2019 года его и еще семерых военнослужащих незаконно задержали в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой области во время пересечения контрольно-пропускного пункта "Березовое-2".

Пять из них – Александра Геймура, Кима Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяева, Виктора Шайду – освободили в рамках обмена. Роман Беспалый до своего освобождения не дожил. В октябре 2019 года оккупационная администрация сообщила, что под арестом он якобы покончил с собой. В незаконном плену остались Павел Корсун и Юрий Гордийчук.

У Юрия хронические заболевания: тонзиллит с последующим отеком горла, вызывающим удушье.

Из отчетов мониторинговых и правозащитных организаций известно, что органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории применяют к незаконно задержанным лицам физическую силу, пытки и психологическое давление, угрожают физической расправой, не оказывают должной медицинской помощи, держат в неудовлетворительных условиях.

Такие действия являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно совершить визит к Юрию Гордейчуку, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.