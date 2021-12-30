Синченко – коренной житель Донецка. Учился в Симферопольском университете на политолога. Его отчислили, потому что после оккупации Крыма он отказался писать заявление о переводе в российский вуз.

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Как задержали украинца

В 2016 году Синченко приехал в Донецк и восстановил документы по инвалидности. Еще с детства у него заболевание позвоночника. 2 декабря его задержали вооруженные люди. Мужчину посадили в СИЗО Донецка.

Там Григорий пережил жестокие пытки. По словам обмудсмена Людмилы Денисовой, его держали в наручниках и неоднократно пропускали через тело многочисленные разряды тока. Во время этого он даже получил разрыв легких, что в дальнейшем повлекло за собой туберкулез.

Синченко удалось освободить во время большого обмена в 2017 году.

Второй плен

Мужчина решил отомстить за все, что пришлось пережить и снова уехал в Донецк. В октябре 2019 года он устроил акцию против пыток и взорвал станцию ​​сотового оператора "Феникс".

Затем мужчина выложил в сети соответствующее видео, отметив, что сделал это, чтобы привлечь внимание к бесчеловечным пыткам в подвалах МГБ. Тогда оккупанты задержали мужчину и он вторично оказался в плену.

Побег и повторный плен

В конце мая 2020 года парню удалось сбежать из донецкого СИЗО, но через месяц его снова задержали. Сейчас Синченко фактически находится в плену.

Синченко хотел совершить самоубийство

Денисова подчеркнула, что жестокие пытки довели мужчину до попытки самоубийства. В отчаянии Григорий собственной кровью написал на стенах камеры СИЗО №5 имя палача – Стас Кошевой.

Обращаюсь к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотте Реландер и руководству МККК в Украине содействовать оказанию медицинской помощи и освобождению Григория Синченко,

– подчеркнула обмудсмен.

Григорий Синченко / Фото предоставлено Людмилой Денисовой

Текст поста Людмилы Денисовой:

Обеспокоена критическим состоянием здоровья гражданина Украины Григория Синченко, которого незаконно удерживают в подвале СИЗО во временно оккупированном Донецке.

Коренной дончанин был студентом симферопольского университета, где учился на политолога. После временной оккупации Крыма отказался писать заявление на перевод в российский вуз, за ​​что был отчислен.

В 2016 году Григорий приехал в Донецк, чтобы восстановить документы по инвалидности, поскольку с детства имеет заболевание позвоночника и 2 декабря был задержан неизвестными вооруженными людьми по обвинению в работе в пользу Украины.

В СИЗО г. Донецка, куда его поместили, Григорий пережил жестокие пытки: его подвешивали за наручники, избивали до потери сознания и пропускали через тело многочисленные разряды тока. Во время одной из пыток он получил разрыв легких, что в дальнейшем повлекло за собой туберкулез. Григория удалось освободить во время большого обмена в декабре 2017 года.

Однако парень решил отомстить за все, что пришлось пережить в плену и снова поехал в Донецк. Там в октябре 2019 года он устроил акцию против пыток – взорвал станцию ​​сотового оператора "Феникс". Видео выложил в YouTube, подписав: "Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам в подвалах МГБ. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи".

Григория сразу же задержали сотрудники так называемого "Министерства государственной безопасности в ОРДО" и он вторично оказался в плену.

В конце мая 2020 года парню удалось сбежать из донецкого изолятора временного содержания, но через месяц его снова задержали.

Теперь Григорий Синченко фактически в третий раз находится в плену подконтрольной России оккупационной администрации.

Жестокие пытки довели его до попытки самоубийства. Находясь в полном отчаянии, Григорий собственной кровью написал на стенах камеры СИЗО №5 имя палача – Стас Кошевой.

Такие действия в отношении Григория Синченко являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года.

Обращаюсь к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотте Реландер и руководству МККК в Украине содействовать оказанию медицинской помощи и освобождению Григория Синченко.