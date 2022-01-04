У якому стані полонений

У Гордійчука діагностували хронічне захворювання – тонзиліт з подальшим набряком горла. Це викликає задуху.

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Наразі військовий перебуває в окупаційній Макіївській виправній колонії №32. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що над українськими бранцями жорстоко знущаються на окупованих територіях.

До них застосовують фізичну силу, катування та психологічний тиск, погрожують фізичною розправою, не надають належної медичної допомоги, тримають у незадовільних умовах,

– підкреслила політикиня.

Через це вона звернулася до представництва "Червоного Хреста" в Україні. Денісова просить відвідати Гордійчука у колонії та забезпечити до нього доступ медиків й негайну госпіталізацію.

Крім того, Денісова попросила координаторку від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі ТКГ Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання допомоги бранцю.

Що відомо про Юрія Гордійчука

Юрій – старший солдат 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади. Він ніс військову службу в зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях.

22 травня 2019 року Гордійчука та ще 7 військовослужбовців незаконно затримали біля Новотроїцького під час виконання завдання. Воїни тоді перетинали контрольно-пропускний пункт "Березове-2".

5 бійців – Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяєва, Віктора Шайду – звільнили під час обміну полоненими.

Роман Безпалий до свого звільнення так і не дожив. У жовтні 2019 року окупанти заявили, що він нібито наклав на себе руки. У незаконному полоні залишилися Павло Корсун і Юрій Гордійчук.

У червні 2019 року окупаційний суд незаконно засудив Юрія до 17 років ув'язнення за нібито "диверсійну діяльність".

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Повний текст публікації Людмили Денісової у фейсбуці:

Військовослужбовець Юрій Гордійчук, який незаконно утримується у Макіївській виправній колонії № 32 в ОРДО, має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Юрій – старший солдат 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади. 22 травня 2019 року його та ще сімох військовослужбовців незаконно затримали в районі населеного пункту Новотроїцьке Донецької області під час перетину контрольно-пропускного пункту "Березове-2".

П'ятьох із них – Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяєва, Віктора Шайду – звільнили в рамках обміну. Роман Безпалий до свого звільнення не дожив. У жовтні 2019 року окупаційна адміністрація повідомила, що під арештом він нібито наклав на себе руки. У незаконному полоні залишилися Павло Корсун і Юрій Гордійчук.

У червні 2019 року Юрія незаконно засудив так званий "Верховний суд" в ОРДО до 17 років позбавлення волі за нібито "диверсійну діяльність".

Юрій має хронічні захворювання: тонзиліт з подальшим набряком горла, що викликає задуху.

Зі звітів моніторингових та правозахисних організацій відомо, що органами окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території застосовують до незаконно затриманих осіб фізичну силу, катування та психологічний тиск, погрожують фізичною розправою, не надають належної медичної допомоги, тримають у незадовільних умовах.

Такі дії є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Юрія Гордійчука, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.