Окупанти катують українця Погорєлова – у нього зламані рука та щелепа

15 лютого 2022 , 14:58
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Джерело:

фейсбук Людмили Денісової

Українець Олександр Погорєлов вже 5 років перебуває в полоні проросійських бойовиків. Стан здоров'я Олександра – критичний, через тортури у нього зламані щелепа та рука, проблеми з нирками.

Олександру Погорєлову – 43 роки. Він – будівельник, житель Донецька.

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Погорєлова викрали окупанти у 2017 році

Одразу після початку окупації, Погорєлов виїхав до Києва, проте до рідних час від часу навідувався. Саме під час одного з таких візитів – 30 листопада 2017 чоловіка викрали представники окупаційної адміністрації. Це сталось, коли донеччанин перетинав КПВВ.

Вже за кілька днів до його батьків прийшли з обшуками. Матір затримали на 30 діб – за вигадані "адмінпорушення".

Зверніть увагу! З Олександром не було зв'язку близько 2 місяців. Лише у лютому 2018 року його знайшли у СІЗО в Донецьку. Особисто сина батьки не бачили, просто передали йому речі.

Олександра звинуватили у замаху на терориста Захарченка

️Побачили Погорєлова рідні аж у вересні 2018 року – на екрані телевізора. Як виявилось, Олександра звинувачують у причетності до замаху на терориста Захарченка. Парадокс, але Захарченка підрівали у серпні 2018 року – коли Олександр вже був у полоні.

️Стан здоров'я Олександра – критичний: внаслідок тортур у нього зламана рука, щелепа, дуже болять нирки. Представники окупаційної адміністрації утримують Олександра Погорєлова у підвалі СІЗО Донецька у камері-одиначці,
– розповіла уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Найгірше, що досі тривають так звані "судові засідання", адже Олександра ще звинувачують у "шпигунстві". Рідні не можуть передати чоловіку навіть передачі.

Важливо! Денісова звернулась керівництва МКЧХ в Україні з вимогою терміново здійснити візит до Олександра Погорєлова.

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Українці в полоні окупантів: останні новини

  • Українка Світлана Довгаль вже 3 роки перебуває у СІЗО окупованого Донецька. У жінки – цукровий діабет, її стан значно погіршився.
  • Українського політв'язня Олександра Марченка етапували у колонію на Забайкалля. Чоловік потребує гормональних ліків, які йому не дають.
  • Критичний стан і у В'ячеслава Засипки – він пережив катування. Зараз Засипка у єнакієвській колонії.

Частина тексту публікації Людмили Денісової:

43-річний громадянин України Олександр Погорєлов п’ятий рік поспіль перебуває у незаконному ув’язненні на тимчасово окупованій території Донеччини.

Стан здоров’я Олександра –критичний: внаслідок тортур у нього зламана рука, щелепа, дуже болять нирки.
 
Представники окупаційної адміністрації утримують Олександра Погорєлова у підвалі СІЗО м. Донецька у камері-одиначці. Досі тривають так звані "судові засідання" – його звинувачують у "шпигунстві" на користь України. Через карантинні обмеження рідні не можуть передати Олександру передачі.
Усі вищеназвані дії стосовно Олександра Погорєлова є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.
Автор: Ірина Пундор