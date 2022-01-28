Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначила, що Росія продовжує порушувати права незаконно засуджених громадян України.

Актуально Андрію Гаррюсу, якого окупанти незаконно тримають у СІЗО, загрожує довічне

Марченко відбуває покарання в Бурятії

Олександру Марченку доводиться відбувати покарання в колонії суворого режиму №8 в Улан-Уде. Під час етапування українець не отримував гормональні ліки, які необхідні йому після видалення щитовидної залози. Через прохання таки видати йому препарат, Марченка кинули в карцер.

Етапування Олександра здійснено в порушення статей Кримінально-виконавчого кодексу Росії. Адже попри те, що Олександр є громадянином України, його відправили відбувати покарання у відділений район – Забайкалля, де морози сягають до 40 градусів нижче нуля,

– написала Денісова.

Адаптація організму відбувається складно

️Адаптація організму до нового клімату відбувається складно. В Олександра нема теплого одягу та термобілизни. Вже у колонії Марченко інфікувався коронавірусом, проте жодного лікування він не отримує.

Денісова звернулась до уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової аби вжити термінових заходів задля відновлення прав громадянина України. Також вона закликала міжнародну спільноту звернути увагу на те, що відбувається з Марченком.

Читайте також Пройшов катівні, та не зраджує принципам: окупанти 6 років утримують Богдана Ковальчука

Що відомо про ув'язнення Олександра Марченка:

Марченка затримали у грудні 2018 року на території окупованої Донеччини.

Чоловік просто приїхав з'ясувати долю свого авто, яке залишив на СТО.

Протягом 2 місяців українця протримали в катівні "Ізоляція". Під тортурами чоловік зізнався у шпигунстві.

Його засудили до 10 років ув'язнення.

16 листопада 2021 року Верховний Суд Росії залишив без змін вирок Марченку.

Текст публікації Людмили Денісової:

Росія продовжує порушувати права незаконно засуджених громадян України. Українського політв'язня Олександра Марченка, незаконно засудженого до 10 років позбавлення волі, етапували до колонії суворого режиму №8 російського міста Улан-Уде (Бурятія).

Своїми незаконними діями керівництво виправної колонії порушує права Олександра Марченка на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, які закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також 22-м пунктом Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.