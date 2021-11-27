Після засідання Верховного суду в Москві чоловіка етапували до Бурятії. Про це розповіла дружина Марченка Катерина.

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Рішення оскаржуватимуть

Марченко наголосила, що оскаржуватимуть рішення про те, що її чоловіка етапували так далеко. За словами жінки, це навіть суперечить російським законам, оскільки ув'язнені мають відбувати покарання ближче до місця проживання або до місця затримання.

Це все, що я зараз знаю. Коли він туди прибуде і де відбуватиме покарання, невідомо,

– розповіла Марченко.

Що відомо про справу Марченка