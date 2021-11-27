Після засідання Верховного суду в Москві чоловіка етапували до Бурятії. Про це розповіла дружина Марченка Катерина.
До теми Хочеться вірити, що Україна боротиметься за своїх, – політв'язень Марченко написав Зеленському
Рішення оскаржуватимуть
Марченко наголосила, що оскаржуватимуть рішення про те, що її чоловіка етапували так далеко. За словами жінки, це навіть суперечить російським законам, оскільки ув'язнені мають відбувати покарання ближче до місця проживання або до місця затримання.
Це все, що я зараз знаю. Коли він туди прибуде і де відбуватиме покарання, невідомо,
– розповіла Марченко.
Що відомо про справу Марченка
- Марченка затримали у грудні 2018 році на території окупованого Донбасу. Він приїхав туди, щоб подати заяву про викрадення авто, яке залишив на СТО.
- Протягом 2 місяців українця протримали в катівні "Ізоляція". Під тортурами чоловік зізнався.
- Марченка перевезли на територію Росії, де засудили до 10 років ув'язнення за шпигунство.
- 16 листопада Верховний Суд Росії залишив без змін вирок Марченку.
- Тоді політв'язень звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням сприяти його поверненню на батьківщину.
- Адвокати Марченка оскаржуватимуть рішення у ЄСПЛ.