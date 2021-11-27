После заседания Верховного суда в Москве мужчину этапировали в Бурятию. Об этом рассказала супруга Марченко Екатерина.

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Решение будут обжаловать

Марченко подчеркнула, что будут оспаривать решение о том, что ее мужа этапировали так далеко. По словам женщины, это даже противоречит российским законам, поскольку заключенные должны отбывать наказание поближе к месту жительства или к месту задержания.

Это все, что я сейчас знаю. Когда он туда прибудет и где будет отбывать наказание, неизвестно,

– рассказала Марченко.

Что известно о деле Марченко