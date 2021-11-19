Письмо Марченко опубликовала в соцсетях глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

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Марченко рассказал о похищении российскими спецслужбами

Марченко рассказал, что уже 3 года находится в заключении за шпионаж. До этого его похитили российские спецслужбы.

Хочется верить, что Украина – большая страна, которая будет бороться за своих граждан на территории агрессора,

– написал политзаключенный.

Свое обращение Марченко завершил словами "Слава Украине!". Письмо датировано еще 7 октября 2021 года.



Письмо Марченко Зеленскому / Фото из фейсбука Александры Матвийчук

Суд подтвердил приговор Марченко

16 ноября апелляцию на приговор Марченко рассматривал Верховный суд России. Адвокаты высказали ряд аргументов касательно нарушений в судебном процессе, однако к ним так называемые "служители Фемиды" не прислушались. Теперь родственники планируют обратиться в Европейский суд по правам человека.

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Что известно о заключении Марченко:

Марченко был задержан в декабре 2018 года на территории оккупированного Донбасса.

Мужчина приехал, чтобы подать заявление об угоне авто, которое оставил на СТО.

2 месяца Марченко продержали в пыточной "Изоляция", где он под пытками признался.

Затем Марченко перевезли на территорию России, где приговорили к 10 годам заключения за шпионаж.

Часть публикации текста Александры Матвийчук:

Верховный Суд РФ оставил без изменений приговор политзаключенному Александру Марченко. Сам украинец обращается к президенту Украины с открытым письмом.

16 ноября 2021 года состоялось заседание Верховного Суда РФ по пересмотру приговора по сфабрикованному уголовному делу против гражданина Украины Александра Марченко. Приговор о 10 годах лишения свободы в колонии строгого режима был оставлен без изменений.

По словам его жены Екатерины, решение суда не стало для семьи неожиданностью, и было бы наивно надеяться на справедливое судебное разбирательство. "Мы были готовы к такому развитию событий, однако вера в скорейшую свободу Александра все еще жила... Но мы ни в коем случае не сдаемся, мы продолжаем нашу борьбу "с ветряными мельницами", – рассказывает Екатерина Марченко.

По мнению защиты, при рассмотрении уголовного дела в суде первой и апелляционной инстанций были допущены существенные нарушения права на справедливое судебное разбирательство, что гарантировано Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Так, адвокатам отказали в допросе ключевых свидетелей обвинения и экспертов. Также были нарушены требования уголовного закона в части квалификации действий Марченко. Ко всему судьи проигнорировали обстоятельства похищения Александра с оккупированной территории Украины.

"Несмотря на многочисленные нарушения, допущенные при рассмотрении дела в судах низших инстанций, Верховный Суд РФ не нашел оснований для отмены вынесенных по делу судебных решений и отказал в удовлетворении кассационных жалоб. Теперь у нас появляется возможность обратиться в Европейский суд по правам человека", – говорит адвокат Андрей Федорков.

Супруга добавляет, ради выступления в Верховном Суде РФ ее муж решился на этапирование в разгар пандемии и сейчас лечится от простуды. Больше надежд у семьи на решение дела в самой России нет, так что им остается "только верить в ближайший обмен".