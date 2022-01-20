Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Богданові Ковальчуку не було й 18 років, коли 31 серпня 2016 року його разом з 5 неповнолітніми друзями викрали з тимчасово окупованої Ясинуватої Донецької області.

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Окупанти вже 6 років утримують українця

Представники окупаційної адміністрації звинуватили хлопців у підривній діяльності. За їхньою версією, українці начебто співпрацювали зі Службою безпеки та організовували підриви автівок та "відділку міліції ДНР".

Богдан Ковальчук пройшов катівні, однак жодного разу не поскаржився на тортури та знущання, які йому довелося пережити.

Денісова наголосила, що українська сторона просила звільнити підлітків. Та у липні 2018 року "верховний суд" окупантів засудив їх за "тероризм" на термін від 10 до 15 років.

Нині Богдан Ковальчук відбуває 10-тирічний термін незаконного ув'язнення у Торезькій виправній колонії №28,

– зазначила Денісова.

Йому зараз 23 роки, і з них майже 6 – він чекає на звільнення.

Хлопець не зраджує принципів

Напередодні взаємного звільнення 29 грудня 2019 року хлопцям та батькам запропонували в обмін на "помилування" відмовитися від переходу на підконтрольну Україні територію.

Однак Богдан Ковальчук тоді не погодився. "Він мотивував рішення тим, що не може зрадити своїм принципам свободи, правди та відданості Батьківщині", – зазначила Денісова.

В українця серйозні проблеми зі здоров'ям

За словами рідних, хлопець має серйозні проблеми з легенями та потребує постійного обстеження лікарем, які в умовах ув'язнення не проводять.

До карантину у виправній установі його могла відвідувати мама, вона передавала ліки та продукти. Однак вже тривалий час рідні не мають з Ковальчуком зв'язку.

До полону Богдан закінчив Ясинуватський професійний ліцей залізничного транспорту, хотів бути залізничником, як його мати. Окрім неї, на хлопця чекають бабусі та 84-річний прадідусь.

Денісова закликає звільнити Богдана Ковальчука

Уповноважена з прав людини наголосила, що всі вищеназвані дії щодо Богдана Ковальчука є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, зокрема Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.

Вона звернулася до керівництва Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Богдана Ковальчука, сприяти його негайному звільненню.

Крім того, омбудсменка просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення.

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Уривок з допису Людмили Денісової:

Представники окупаційної адміністрації звинуватили хлопців у підривній діяльності. За їхньою версією, вони нібито співпрацювали зі Службою безпеки України та організовували підриви автівок та "відділку міліції ДНР".

Упродовж понад п'яти років громадянин України пройшов катівні "МДБ ДНР", але жодного разу не поскаржився на тортури та знущання, які йому довелося пережити.

Попри всі вимоги України звільнити підлітків, у липні 2018 року "Верховний суд ДНР", засудив їх за "тероризм" на термін від десяти до п'ятнадцяти років.

Нині Богдан Ковальчук відбуває 10-тирічний термін незаконного ув'язнення у Торезькій виправній колонії № 28. Йому зараз 23 роки, і з них майже шість – він чекає на звільнення!Напередодні взаємного звільнення 29 грудня 2019 року хлопцям та батькам запропонували в обмін на «помилування» відмовитися від переходу на підконтрольну Уряду України територію. Погодилися всі, крім Богдана Ковальчука. Він мотивував рішення тим, що не може зрадити своїм принципам свободи, правди та відданості Батьківщині.

За словами рідних, Богдан має серйозні проблеми з легенями та потребує постійного обстеження лікарем, які в умовах ув’язнення не проводяться. До карантинних обмежень відвідувати у виправній установі могла його лише мати, яка передавала ліки та харчі. Проте, вже тривалий час рідні не мають з ним зв'язку.

Усі вищеназвані дії стосовно Богдан Ковальчук є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.