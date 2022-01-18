За словами Денісової, в Уткіна – серйозні проблеми зі здоров'ям. Адже окупанти позбавили його належного медичного забезпечення й харчування.

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Коли та як бойовики затримали українця

Російські найманці затримали Віктора у травні 2018 року під час перетину блокпосту "Оленівка" . Він поїхав з Волновахи в окупований Донецьк – до рідної сестри.

. Він поїхав з Волновахи в окупований Донецьк – до рідної сестри. Спочатку чоловіка утримували у в'язниці так званого "міністерства держбезпеки донецьких бойовиків", де він зазнав нелюдських катувань.

Навесні 2020 року "суд окупантів" звинуватив Уткіна у шпигунстві й відправив громадянина України за ґрати на 13 років.

Уткіну необхідне термінове лікування

Денісова пояснила, що в Уткіна – хронічна хвороба Боткіна, проблеми з хребтом. В очах у нього – імплантовані штучні кришталики. Чоловік має регулярно ходити на профілактичні огляди. Крім цього, українцю потрібні ліки для покращення мозкового кровообігу, зниження тиску, протигрибкові препарати й лікування стоматолога.

Раніше, ще до карантину, сестра Віктора могла щомісяця навідувати його по кілька разів. Втім, через пандемію коронавірусу COVID-19 окупанти скоротили кількість дозволених побачень з близькими.

Віктор не отримує життєво необхідних ліків, а стан його здоров'я погіршується. В умовах виправної установи йому не надають жодної медичної допомоги,

– пояснила Денісова.

Омбудсменка наголосила, що бойовики порушують не лише законодавство України, але й норми міжнародного права. Вона закликала представників Червоного хреста в Україні відвідати Уткіна й посприяти його негайній госпіталізації. Враховуючи критичний стан здоров'я Уткіна, посадовиця вимагає негайного його звільнити.

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Уривок з допису Денісової у телеграм-каналі:

"Всі вищеназвані дії стосовно Віктора Уткіна є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, зокрема Женевських конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських конвенцій від 1977 року та Європейської конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року. Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Віктора Уткіна, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги та порушення питання про його звільнення за станом здоров'я. Враховуючи критичний стан здоров’я Віктора Уткіна вимагаю негайного його звільнення!"