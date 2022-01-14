Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Хараберюшів піддають жорстоким тортурам.

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Хараберюшів затримали у 2017 році дорогою на завод

Братів затримали у серпні 2017 році дорогою на роботу – Донецький металургійний завод. Чоловіків силою заштовхали в мікроавтобус так звані "силовики".

Сергія та Дмитра били та катували струмом, вимагали зізнання, що вони родичі Олександра Хараберюша. Цей український контррозвідник загинув у Маріуполі у 2017 році.

Хараберюші були в катівні "Ізоляція"

Хараберюшів перевели у катівні бойовиків "Ізоляція". Там тортури продовжились.

Сергія кинули у підвал, а Дмитра – до камери №8, де примушували знущатися з іншого заручника. Коли Дмитро не погодився, йому відбили нирки,

– написала Денісова.

Одному з братів наказали газонокосаркою зрізати траву на полі з мінними розтяжками. Аби не підірватися, траву він виривав руками. У 2018 році Хараберюшів перевели в СІЗО Донецька, чоловіків засудили до 11 років ув'язнення – за "шпигунство".

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Зверніть увагу! Всі дії бойовиків щодо Хараберюшів є порушенням норм українського права. Денісова просить представників Міжнародного комітету Червоного Хреста здійснити візит до братів та сприяти госпіталізації.

Українці – у жахливому стані в ув'язненні: головне

Військовослужбовець Павло Корсун вже протягом 2 років перебуває в полоні у бойовиків. Його стан здоров'я – дуже складний.

У критичному стані у полоні бойовиків і лікарка Наталія Стаценко. Вона потребує негайної госпіталізації.

Проблеми з серцем і в Володимира Черкаса, який вже 4 роки в незаконному ув'язненні.

Політв'язень Олег Таран під час тортур у катівні "Ізоляція" переніс клінічну смерть.

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Текст публікації Людмили Денісової:

Брати Сергій та Дмитро Хараберюші, які незаконно утримуються органами окупаційної адміністрації РФ у Макіївській виправній колонії №32, піддаються жорстоким тортурам за свою проукраїнську позицію.



Всі вищеназвані дії стосовно братів Хараберюшів є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.