За інформацією омбудсменки Людмили Денісової, Стаценко зараз перебуває у СІЗО №5 окупованого Донецька. Стаценко затримали за звинуваченнями в "шпигунстві" на користь України та проукраїнській діяльності.

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До ув'язнення Стаценко працювала лікаркою у Макіївці

До того, як потрапити в ув'язнення до бойовиків, Стаценко працювала лікаркою в Макіївці. Окупанти затримали Наталію 10 липня 2019 року. Перші три місяці жінка була у катівні "Ізоляція", вже потім її перевели у СІЗО.

Ще з 2019 року рідні не бачили Стаценко, проте її батько дізнався від колишніх в'язнів, що до її доньки застосовують психологічний тиск.

Стан здоров'я жінки – критичний

Стан здоров'я Наталії – критичний, вона потребує негайного лікування. У неї загострилось хронічне захворювання спини, що супроводжується значним порушенням статико-динамічних функцій хребта.

У серпні 2021 року родичі домоглись від бойовиків дозволу провести МРТ, рентген та проконсультуватись з лікарем-нейрохірургом.

Які висновки обстеження Наталії терміново необхідно провести операцію з видалення трьох міжхребцевих дисків шийного відділу та вживлення на їх місце імплантів. Після хірургічного втручання на жінку чекатиме тривалий період реабілітації. Це неможливо в умовах ув'язнення.

Враховуючи критичний стан здоров'я Наталії Стаценко, наполягаю на її звільненні,

– написала Денісова.

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У важкому стані перебуває і українець Сергій Куріс. Він зараз – в одному з СІЗО Донецька.

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Текст публікації Людмили Денісової:

Сьогодні свій черговий день народження українка Наталія Стаценко, змушена зустрічати у СІЗО №5 Донецька, де незаконно утримується окупаційною адміністрацією РФ за звинуваченням у "шпигунстві" на користь України та проукраїнській діяльності.

Стан здоров’я Наталі – критичний, вона потребує термінового лікування. Висновки медиків невтішні: Наталі терміново необхідно провести операцію з видалення трьох міжхребцевих дисків шийного відділу та вживлення на їх місце імплантів. Після хірургічного втручання на жінку чекатиме тривалий період реабілітації, який неможливо забезпечити в умовах ув’язнення.

Тому єдиним шансом на порятунок Наталії є звільнення!