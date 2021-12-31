У російській тюрмі він зазнає систематичного тиску через те, що має громадянство України. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Івану, в якого хворі ноги, призначено статус "схильний до втечі". Постановка на такий облік передбачає посилення умов утримання: постійна зйомка на відеореєстратор та нічні підйоми,

– зазначила вона.

Омбудсмен додала, що після перенесеного голодування його стан здоров'я погіршився. Загострилися хронічні хвороби ніг, а запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння.

Зверніть увагу! Нелюдське ставлення до громадянина України є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яке прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною та соціальною радою ООН.

Що відомо про справу Яцкіна

Івана Яцкіна незаконно затримали 16 жовтня 2019 року в тимчасово окупованому Криму.

За інформацією російського слідства, він начебто передавав Службі безпеки України відомості, які становлять державну таємницю Росії.

У вересні 2021 року здоров'я українця погіршилось, для нього вимагали медичної допомоги.

Текст публікації Людмили Денісової:

Український політв'язень Іван Яцкін, незаконно засуджений у тимчасово окупованому Криму до 11 років позбавлення волі за "державну зраду у формі шпигунства на користь України", після двомісячного етапування прибув до місця відбування покарання – виправної колонії суворого режиму №44 у місті Білово (Кемеровська область, РФ).

У російській в'язниці Іван зазнає систематичного тиску через те, що має громадянство України.

Крім того, Івану, у якого хворі ноги, призначено статус "схильний до втечі". Постановка на такий облік передбачає посилення умов утримання: постійна зйомка на відеореєстратор та нічні підйоми.

Після перенесеного голодування стан здоров’я Івана погіршився. Загострилися хронічні хвороби ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння.

Нелюдське ставлення до громадянина України є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яке прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН.

Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити громадянину України Івану Яцкіну належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів та надати екстрену медичну допомогу.

Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на чергові порушення прав українських політв’язнів у місцях несвободи РФ.