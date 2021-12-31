В российской тюрьме он испытывает систематическое давление из-за того, что имеет гражданство Украины. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Ивану, у которого больные ноги, назначен статус "подверженный побегу". Постановка на учет предполагает усиление условий содержания: постоянная съемка на видеорегистратор и ночные подъемы,

– отметила она.

Омбудсмен добавила, что после перенесенной голодовки его состояние здоровья ухудшилось. Обострились хронические заболевания ног, а воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, вследствие чего происходит нагноение.

Обратите внимание! Бесчеловечное отношение к гражданину Украины является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, и статье 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.

Что известно о деле Яцкина

Иван Яцкин незаконно задержан 16 октября 2019 года во временно оккупированном Крыму.

По информации российского следствия, он якобы передавал Службе безопасности Украины сведения, составляющие государственную тайну России.

В сентябре 2021 года здоровье украинца ухудшилось, для него требовали медицинской помощи.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Украинский политзаключенный Иван Яцкин, незаконно приговоренный во временно оккупированном Крыму к 11 годам лишения свободы за "государственное предательство в форме шпионажа в пользу Украины", после двухмесячного этапирования прибыл к месту отбывания наказания – исправительной колонии строгого режима №44 в городе Белово (Кемеров) область, РФ).

В российской тюрьме Иван испытывает систематическое давление из-за того, что имеет гражданство Украины.

Кроме того, Ивану, у которого больные ноги, назначен статус "подверженный побегу". Постановка на учет предполагает усиление условий содержания: постоянная съемка на видеорегистратор и ночные подъемы.

После перенесенной голодовки состояние здоровья Ивана ухудшилось. Обострились хронические заболевания ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, вследствие чего происходит нагноение.

Бесчеловечное отношение к гражданину Украины является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, и статье 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.

Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить гражданину Украины Ивану Яцкину надлежащие условия содержания в соответствии с международными стандартами и оказать экстренную медицинскую помощь.

Призываю международное сообщество отреагировать на очередные нарушения прав украинских политзаключенных в местах несвободы РФ.