Об этом заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. О здоровье мужчины она узнала после встречи с адвокатом Николаем Полозовым.

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Что известно о состоянии здоровья Яцкина

По ее словам, руководство Симферопольского следственного изолятора продолжает игнорировать потребности политзаключенного. В частности в экстренном медицинском обследовании и профессиональной медпомощи.

Это ставит под угрозу жизнь нашего согражданина,

– подчеркнула Денисова.

Она рассказала, что вследствие тромбофлебита у Яцкина началось обострение трофической язвы на обеих ногах.

Важно! Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой. Она требует полностью обследовать Яцкина и пролечить его.

Заметим, что в июле Денисова уже сообщала о критическом состоянии Яцкина. Она рассказала о воспалении сосудов и невыносимой головной боли политзаключенного.

Что известно о Яцкине

Яцкина задержали 16 октября 2019 года в Крыму по подозрению в якобы государственной измене.

По информации российского следствия, он якобы передавал Службе безопасности сведения, составляющие государственную тайну России.

Яцкина правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным.

Полный текст публикации Людмилы Денисовой в Фейсбуке:

Встретилась с адвокатом Николаем Полозовым для обсуждения вопроса защиты украинских политзаключенных во временно оккупированном Крыму.

Акцентировали внимание на соблюдении прав незаконно лишенных свободы по политическим мотивам крымскотатарских активистов Наримана Джелялова, Асана и Азиза Ахтемовых, которых удерживают в Симферопольском следственном изоляторе. Отметили необходимость обеспечения правовой защиты со стороны МИД Украины и оказания им медицинской помощи.

Получила информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Ивана Яцкина. К сожалению, у него вследствие тромбофлебита началось обострение трофической язвы на обеих ногах. Руководство Симферопольского СИЗО продолжает игнорировать потребность в экстренном медицинском обследовании и профессиональной медпомощи. Это ставит под угрозу жизнь нашего согражданина.

Прошу министра иностранных дел Украины содействовать правовой поддержке незаконно удерживаемых украинских политзаключенных. Обратилась к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием провести полное обследование Ивана Яцкина в квалифицированном медучреждении и предоставить ему соответствующий комплекс лечения.